Litmanen in dienst van Ajax? "Ik denk erover mee te helpen"

Jari Litmanen heeft momenteel weinig behoefte aan een functie bij Ajax. In gesprek met Het Parool vertelt hij over hoeveel de club voor hem betekent, maar dat het op logistiek niveau momenteel niet mogelijk is in Amsterdam te werken.

Algemeen directeur Menno Geelen ziet in Litmanen iemand die kan helpen bij het organiseren van grote evenementen, zoals benefietwedstrijden. "Het staat nog in de kinderschoenen, maar ik denk erover mee en probeer te helpen. Zo zijn er meer dingen – ik ben altijd wel in gesprek met de directie", onthult hij.

Het Parool schrijft dat de oud-middenvelder vaker is benaderd door Danny Blind, Marc Overmars en Edwin van der Sar, maar hij wil Estland liever niet verlaten. "Ajax komt niet naar Estland, en mijn leven is daar heel anders geworden. Ik heb in mijn leven in zeven landen gewoond. Een volgende verhuizing betekent dat ik mijn hele leven weer anders moet organiseren", aldus de oud-Ajacied.

"Het is niet even in het vliegtuig stappen", voegt hij later toe. Maar als hij zonder vast dienstverband iets kan doen, lijkt hem dat interessant. "Ajax is mijn club en die help ik graag waar ik kan. Verder weet ik echt niet wat de toekomst mij brengt", aldus Litmanen.