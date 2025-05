Litmanen met prachtige Cruijff-anekdote: "Dat vond ik zó mooi"

"Dat was iets ongelooflijks. Dan moeten we eerst weer even terug naar mijn stageperiodes", begint Litmanen op Voetbal International. "Want ook bij Barcelona heb ik meegetraind. In de tijd van het Dream Team, met Johan Cruijff als coach. Ik dacht met het tweede elftal te gaan trainen. Maar de dag voordat de stage zou beginnen, werd ik gebeld op mijn hotelkamer in Barcelona. Cruijff aan de lijn. Ik kon het bijna niet geloven. Hij vroeg of ik wist wie hij was. Dat vond ik zó mooi. Ik antwoordde dat ik dat wel wist en toen zei hij dat zijn assistent Tonny Bruins Slot me de volgende dag zou komen ophalen. Om met het eerste elftal mee te trainen."

"Alles was geweldig", weet Litmanen nog. "Ik mocht gaan trainen onder Cruijff, met de beste spelers van Europa. Mijn ogen werden geopend. Er was zó veel kwaliteit aan de bal. Na die stage kreeg ik een compliment van Cruijff. Heel bijzonder vond ik dat."

"Anderhalf jaar later was mijn transfer naar Ajax afgerond en zat ik voor het eerst bij de wedstrijdselectie. Voor de wedstrijd kwam assistent Bobby Haarms in de kleedkamer ineens voor me staan. Hij had een Ajax-shirt in zijn hand, wees op het clublogo en zei ernstig: This is Ajax, you know. Daarna draaide Bobby het shirt om en wees naar het rugnummer: "Dit is nummer 14, een speciaal nummer bij deze club". Op een geweldige manier maakte Bobby me duidelijk dat dit niet zomaar een moment was. Dit had iets te betekenen. Iets speciaals", is Litmanen dankbaar.

"Die dag maakte ik mijn debuut, als invaller in de slotfase. Het is de enige keer geweest dat ik nummer 14 heb gedragen. Later werd het nummer 10. Het rugnummer van Dennis Bergkamp, de geweldenaar die ik uiteindelijk mocht opvolgen bij Ajax. Nummer 14 bestaat niet meer bij Ajax, alleen daarboven, in de hemel", aldus Litmanen.

"Er is een foto van mijn debuut die voor mij heel waardevol is. Ik sta met Dennis bij de zijlijn. Hij loopt het veld uit, ik ben klaar om in te vallen. Het bijzondere vind ik dat je van ons allebei het rugnummer ziet. De twee nummers die voor mij zo belangrijk zijn geworden. Als we een kwartslag gedraaid op die foto hadden gestaan, had je die nummers niet gezien. En dan vraag ik me weer af: is dit toeval of niet? Hoe dan ook vind ik het heel bijzonder dat Cruijff zoveel invloed op mijn carrière heeft gehad. Zonder dat hij mijn trainer is geweest", besluit Litmanen.