Litmanen schittert bij ingang Ajax: "Supermooi geworden" (video)

De hoofdingang van de Johan Cruijff Arena heeft een flinke metamorfose ondergaan, zo blijkt uit beelden van AT5. Op de foto's zien we fraaie afbeeldingen van legendes als Sjaak Swart, Louis van Gaal, Jari Litmanen, Piet Keizer, Frank Rijkaard en Marco van Basten.

Ook Daphne Koster, die een belangrijke bijdrage leverde bij Ajax Vrouwen, is te zien. "De hoofdingang van de Johan Cruijff Arena lag de afgelopen jaren een beetje verborgen in de schaduw van het viaduct, maar daar komt langzaam steeds meer verandering in", laat AT5 weten in een post op social media. "De onderkant van het viaduct is nu rood en wit en er hangen verlichte Andreaskruizen. Er zijn meerdere muurschilderingen gemaakt."

Ook Anne Frank, Eberhard van der Laan, Tante Leen, Rembrandt van Rijn, Aletta Jacobs, André Hazes, Annie M.G. Schmidt, Johnny Jordaan, Ramses Shaffy en nog meer Amsterdamse iconen hebben een portret gekregen. 'De Trots van Mokum' heeft een video gedeeld via Facebook en is trots op het eindresultaat. "Het is wel supermooi geworden daar, zeg", valt te lezen. Het bericht heeft al meer dan 1.300 likes gekregen en de reacties zijn ook positief.