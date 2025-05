Litmanen terug naar Ajax? "Ik ben door meerdere mensen gevraagd"

"Door de jaren heen ben ik meerdere malen door meerdere mensen bij Ajax gevraagd. Maar telkens heb ik hetzelfde antwoord gegeven. Mijn gezin staat voorop nu. Tot 2004, het jaar van mijn tweede vertrek bij Ajax, stond voetbal op de eerste plaats in mijn leven", zegt Litmanen bij Voetbal International.

"Daarna heb ik nog een tijd op lager niveaus gespeeld, waarbij voetbal en mijn persoonlijke leven qua prioriteit naast elkaar stonden", zegt hij. Na mijn definitieve afscheid als profspeler in 2011, kwam mijn familie bovenaan te staan. Onze kinderen zijn inmiddels bijna volwassen, maar ze wonen nog thuis, ze hebben ons nog nodig. Dus in die situatie is niks veranderd."

"In mijn tweede periode bij Ajax werd al eens gevraagd in welke functie ik mezelf ooit terug zou zien bij de club. Toen heb ik gezegd dat een combinatie van materiaalman Sjakie Wolfs en assistent-coach Bobby Haarms me wel wat leek", zegt Litmanen, die al wel nadacht over in welke hoedanigheid hij zou willen terugkeren.

"Hoe dan ook vind ik het lastig om in de toekomst te kijken. Kom ik weer terug op toeval. Niemand met wie ik in 1992 in de kleedkamer van Ajax kwam te zitten, had kunnen voorspellen dat ik negen jaar bij de club zou gaan spelen. En zoveel mooie prijzen zou winnen. Niemand had dat geloofd. Op persoonlijk vlak was ik op zeker moment klaar om een gezin te stichten. Maar dan weet je niet of dat gaat lukken en hoe het zal gaan. Nu zijn we twintig jaar verder en woon ik met mijn gezin in Estland", besluit hij.