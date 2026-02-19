Litmanen vertelt een mooie anekdote: "Laten we hem terugsturen"

Jari Litmanen heeft in een interview met The Athletic openhartig teruggeblikt op zijn periode bij Ajax, zijn bijna-mislukte start onder Louis van Gaal en zijn zware strijd met Long Covid.

Over die laatste periode is de Fin duidelijk. "Ik had nergens de kracht voor. Ik sliep slecht en kon niet goed lopen", vertelt Litmanen. "De eerste drie of vier weken waren het ergst. Daarna kon ik drie of vier maanden lang maar zo’n tien minuten lopen voordat ik helemaal uitgeput was. Ik heb er enorm onder geleden. Langzaam maar zeker ging het beter. Ik heb vier jaar niet kunnen voetballen."

Ook zijn beginperiode bij Ajax hing aan een zijden draadje. Litmanen onthult dat Louis van Gaal hem na zijn eerste oefenwedstrijd eigenlijk wilde terugsturen naar Finland. "Na de eerste oefenwedstrijd zei manager Louis van Gaal in een vergadering met de rest van de staf: ‘Laten we hem terugsturen’." Het was de hoofdscout die hem nog een kans bezorgde, als nummer tien achter de spits.

Die beslissing pakte spectaculair uit. "We wonnen met 8-2. Ik scoorde vier doelpunten en gaf twee assists. Van Gaal zei tegen me: ‘Wil je hier komen? We praten morgen over je contract’. Hoe klein het verschil kan zijn tussen succes en mislukking. Je hebt een beetje geluk nodig."

Ondanks die moeizame start spreekt Litmanen met veel waardering over Van Gaal. "Het hielp me enorm toen ik net bij Ajax kwam dat ik niet meteen onder grote druk stond", zegt hij. "Van Gaal zei dat ik een jaar de tijd had om de taal, het systeem en de cultuur te leren kennen voordat Dennis vertrok. Die tijd had ik nodig, want ik was er nog niet helemaal klaar voor."

In oktober 2025 maakte Litmanen zelfs nog een bijzondere comeback. Hij speelde in de vierde divisie van Estland bij Tallinna Kalev Juunior, samen met zijn zoons. "Ineens hadden ze een kleine groep en omdat ik op het veld aan het trainen was, zei hun coach: ‘Zou het mogelijk zijn dat je met ons meetraint, zodat we een speler meer hebben?’ Ik trainde, schreef me in en kwam vervolgens de laatste dertig minuten van de laatste wedstrijd in het veld met mijn jongens, die toen zeventien en negentien waren."

Die ervaring koestert hij. "Het was geweldig om zo met hen op het veld te staan. De andere jongens wisten niets van mij, maar hun ouders wel. Na de wedstrijd wilden zij een selfie met me maken."