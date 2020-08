Geschreven door Jessica Westdijk 29 aug 2020 om 12:08

Na het duel met Hertha BSC wacht vanavond de volgende Duitse tegenstander in de Johan Cruijff Arena, namelijk Eintracht Frankfurt. Dit is het liveblog voor Ajax – Eintracht Frankfurt. Eintracht eindigde afgelopen seizoen als negende, één plek boven Hertha BSC. Bij Eintracht Frankfurt komt Ajax twee Nederlanders tegen: Jetro Willems en Bas Dost.

Eintracht Frankfurt werd begin augustus uitgeschakeld in de Europa League en ging vrijwel meteen door in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Afgelopen week speelde de ploeg al tegen PSV. De Eindhovenaren werden met 1-2 verslagen. Ajax boekte echter alleen nog maar overwinningen in de voorbereiding en de vraag is dan ook of dat vanavond ook lukt.

De Johan Cruijff Arena zal gevuld zijn met een paar duizend supporters. Voor het eerst is het ook weer toegestaan voor leden van hetzelfde huishouden om bij elkaar te zitten op de tribune. Voor wie niet in het stadion is, is het duel ook op tv te volgen of hieronder, via het liveblog.

