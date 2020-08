Geschreven door Jessica Westdijk 13 aug 2020 om 11:08

Na het duel tegen RKC Waalwijk van afgelopen zaterdag staat nu voor Ajax het tweede duel al weer op het programma. Dit keer is FC Utrecht in de Johan Cruijff Arena de tegenstander.

Tegen RKC Waalwijk stuurde Erik ten Hag twee verschillende elftallen het veld in. Alleen Maarten Stekelenburg mocht de volle 90 minuten blijven staan. Verder maakte de 17-jarige Devyne Rensch zijn officieuze debuut in Ajax 1 en zagen we ook aanwinst Antony voor het eerst in actie. Hij maakte meteen 2 goals. Het is de vraag welke opstellingen en tactieken Ten Hag vanavond zal uit willen proberen.

Het duel tussen Ajax en FC Utrecht is live te volgen op televisie, maar natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden om het duel te volgen. Staat de barbecue bijvoorbeeld nog aan en ben je niet in de gelegenheid om voor de televisie te gaan zitten? Dan kun je Ajax – FC Utrecht ook op onze website live volgen. In dit bericht vind je gedurende de wedstrijd een liveblog, met alle relevante gebeurtenissen van het duel.

