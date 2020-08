Geschreven door Jessica Westdijk 25 aug 2020 om 17:08

Ajax is bezig aan een indrukwekkende reeks in de voorbereiding. Het won al van RKC Waalwijk, FC Utrecht, Wolfsberger AC, Red Bull Salzburg en Holstein Kiel. Vanavond kan Bundesliga-club Hertha BSC op de zegekar worden gebonden.

Aangezien de B-keuze vanmiddag in actie kwam tegen Holstein Kiel, zullen we vanavond waarschijnlijk grotendeels de basiself te zien krijgen. Het is interessant om te ontdekken wat Erik ten Hag in gedachte heeft voor dit seizoen. Zo gaf de trainer onder andere al aan dat hij potentie zag in het duo Ryan Gravenberch en Edson Alvarez op het middenveld.

Het duel tussen Ajax en Hertha is vanavond live te zien op tv, maar je kunt het duel ook hieronder volgen via het LIVEBLOG!

