Geschreven door Jessica Westdijk 07 aug 2020 om 13:08

Voor het eerst in 5 maanden komt Ajax zaterdagavond weer in actie. RKC Waalwijk komt op bezoek in de Johan Cruijff Arena. De nummer laatste van afgelopen seizoen is de eerste tegenstander van Ajax in aanloop naar het Eredivisieseizoen, dat voor Ajax op 13 september start.

Erik ten Hag krijgt zo voor het eerst de kans om zijn nieuwe formatie vorm te geven en aan het werk te zien. Wie gaat bijvoorbeeld de vertrokken Hakim Ziyech vervangen? En is Antony inderdaad zo goed als de berichtgeving vertelt? Zaterdagavond kunnen we het zien.

Het duel tussen Ajax en RKC is live te volgen op televisie, maar natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden om het duel te volgen. Staat de barbecue bijvoorbeeld nog aan en ben je niet in de gelegenheid om voor de televisie te gaan zitten? Dan kun je Ajax – RKC ook op onze website live volgen. In dit bericht vind je gedurende de wedstrijd een liveblog, met alle relevante gebeurtenissen van het duel.