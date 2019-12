Geschreven door Jessica Westdijk 22 dec 2019 om 02:12

Het is duidelijk dat Ajax toe is aan de winterstop. Na 3 nederlagen op rij werd woensdag in de beker met moeite gewonnen van Telstar. Het is dan ook maar goed dat Ajax – ADO Den Haag het laatste duel is voor de winterstop.

Wat wel een mooie opsteker is voor Ajax, is dat AZ zaterdagavond verrassend verloor van Sparta. De Alkmaarders hadden het gat met Ajax compleet gedicht, maar bij winst gaat Ajax dus toch nog met 3 punten voorsprong de winterstop in.

