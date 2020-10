Geschreven door Jordi Baas 31 okt 2020 om 16:10

Het zijn drukke weken voor Ajax, met Champions League-duels en Eredivisie-duels die elkaar in hoog tempo afwisselen. Gelukkig had Ajax afgelopen weekend tegen VVV Venlo een eenvoudige middag en het zou zaterdag tegen Fortuna Sittard ook weleens een makkelijke avond kunnen worden.

Erik ten Hag zal dan ook ongetwijfeld wat spelers rust willen gunnen, want doordeweeks staat alweer het duel met FC Midtjylland op het programma. Of hij ervoor zal kiezen om basisspelers op de bank te zetten en eventueel in te brengen wanneer nodig, of juist andersom is nog even afwachten.

Wil je het duel tussen Ajax en Fortuna Sittard volgen? Blijf dan op de hoogte via dit liveblog!

Tweets by Ajax1nl