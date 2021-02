Geschreven door Jordi Smit 25 feb 2021 om 16:02

Ajax is in de Europa League dichtbij het bereiken van de achtste finales. De Amsterdammers wonnen vorige week met 1-2 op bezoek bij OSC Lille, waardoor de club in de Johan Cruijff Arena voldoende heeft aan een gelijkspel of zelfs nipte nederlaag.

Erik ten Hag kan donderdagavond naast André Onana en Sébastien Haller niet beschikken over Nicolás Tagliafico en Noussair Mazraoui.

