Geschreven door Jessica Westdijk 21 okt 2020 om 16:10

Vanavond begint een nieuw Champions League-avontuur tegen een tegenstander waar veel supporters lang op hebben gehoopt. Voor het eerst sinds 1966 treffen Ajax en Liverpool elkaar weer. Een zware tegenstander, maar wel een prachtig affiche. Helaas blijft het stadion leeg en moeten we het duel dus allemaal thuis op tv volgen.

En dat terwijl Ajax alle steun had kunnen gebruiken tegen het sterke Liverpool. Een flinke domper is dan ook nog dat Antony niet inzetbaar is, zoals Ten Hag dinsdag aangaf op de persconferentie. De vraag is wie hem gaat vervangen en voor welke bezetting op het middenveld de trainer kiest. Weet Ajax te verrassen?

Volg het duel in ons liveblog!

Tweets by Ajax1nl