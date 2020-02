Geschreven door Jessica Westdijk 16 feb 2020 om 10:02

Na de bekerzege op Vitesse staat het volgende duel alweer op het programma: Ajax ontvangt RKC in de Johan Cruijff Arena. RKC is de hekkensluiter en dus zal iedereen hopen en rekenen op een doelpuntenfestijn.

Wat daar in ieder geval aan bijdraagt, is dat Hakim Ziyech weer fit is. Tegen Vitesse viel hij al in en waarschijnlijk is hij tegen RKC terug in de basis.

Weet Ajax vanmiddag af te rekenen met RKC en met welke score? Volg het duel in ons liveblog!

