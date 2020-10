Geschreven door Jessica Westdijk 18 okt 2020 om 14:10

Ajax ontvang vanmiddag sc Heerenveen in de Johan Cruijff Arena.

De afgelopen tijd was er flink wat onvrede over de opstelling en het spel van Ajax en vanmiddag ooit Erik ten Hag het dan ook compleet om. Alleen de achterhoede blijft overeind, maar op het middenveld en voorin flink wat wijzigingen.

Davy Klaassen maakt zijn rentree in de basis en vormt samen met Ryan Gravenberch en Mohammed Kudus het middenveld. De vraag is nog even wie precies waar op het middenveld staat. Voorin vinden we verrassend genoeg Lassina Traoré in de basis. David Neres en Dusan Tadic bezetten de flanken. Antony en Quincy Promes worden dus geslachtofferd.

Volg het duel hieronder in ons liveblog.

