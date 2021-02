Geschreven door Jordi Smit 21 feb 2021 om 17:02

Koploper Ajax komt in speelronde 23 als laatste topclub in actie. De Amsterdammers nemen het zondagavond om 20:00 uur in de Johan Cruijff Arena op tegen Sparta Rotterdam, de huidig nummer 12 in de competitie. Tijdens de uitwedstrijd in Rotterdam won Ajax met 0-1.

Ajax verloor op 23 augustus 2009 voor het laatst in eigen huis punten tegen Sparta. De wedstrijd eindigde destijds in 0-0.

Volg het duel in ons liveblog!

