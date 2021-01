Geschreven door Jordi Smit 28 jan 2021 om 18:01

Ajax kan met de nederlagen van concurrenten Feyenoord, Vitesse en AZ donderdagavond een flinke slag slaan. De mannen van Erik ten Hag nemen het in de Johan Cruijff Arena op tegen Willem II, dat we dit seizoen terugvinden op de zeventiende plaats in de Eredivisie.

De Amsterdammers komen met een overwinning op de Tilburgers op vier punten voorsprong te staan op nummer twee PSV.

Volg het duel in ons liveblog!

