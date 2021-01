Geschreven door Jordi Smit 31 jan 2021 om 14:01

Ajax gaat zondagmiddag voor de tweede keer in januari op bezoek bij AZ. Waar de Amsterdammers half januari in de KNVB Beker met 0-1 wonnen, ontmoet de koploper AZ ditmaal voor de competitie. De Alkmaarders staan op de vierde plaats in de Eredivisie, met tien punten achterstand op Ajax.

Het duel tussen Ajax en AZ is niet de enige topwedstrijd van de dag. Eerder op de dag nemen PSV en Feyenoord het tegen elkaar op.

Volg het duel in ons liveblog!

