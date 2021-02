Geschreven door Jordi Smit 13 feb 2021 om 17:02

Ajax neemt het zaterdagavond om 18:45 uur op tegen Heracles Almelo. De club is al jaren een geduchte tegenstander van de Amsterdammers, want Heracles won de laatste drie thuisontmoetingen. De ploeg van Erik ten Hag is daarentegen de laatste negen duels ongeslagen.

Heracles staat momenteel op de tiende plaats in de Eredivisie, met twee punten achterstand op de nummer zeven.

Volg het duel in ons liveblog!

