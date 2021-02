Geschreven door Jordi Smit 18 feb 2021 om 18:02

Ajax neemt het donderdagavond om 21:00 uur in de Europa League op tegen Lille. De Fransen zijn momenteel koploper in de nationale competitie met een punt voorsprong op achtervolger Paris Saint-Germain. Lille eindigde in de poulefase van het toernooi in een groep met AC Milan, Sparta Praag en Celtic op de tweede plaats.

De Amsterdammers speelden vorig seizoen in de groepsfase van de Champions League ook al tweemaal tegen Lille. Toen won Ajax met 3-0 en 0-2.

Volg het duel in ons liveblog!

