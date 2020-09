Geschreven door Jessica Westdijk 13 sep 2020 om 10:09

Eindelijk gaat het weer beginnen! Ajax opent zondagmiddag de Eredivisie in Rotterdam tegen Sparta. Op papier dus een eenvoudige seizoensopener, maar Ajax laat geregeld punten liggen bij de start van de Eredivisie.

De voorbereiding zag er wat betreft uitslagen goed uit voor Ajax. Er werd één keer gelijk gespeeld en verder alleen maar gewonnen. Toch waren er ook genoeg vraagtekens en twijfels over hoe de vertrokken spelers vervangen gaan worden. De komende weken gaan we zien of Erik ten Hag daarop een definitief antwoord gevonden heeft, te beginnen vanmiddag dus tegen Sparta.

Het duel is live te volgen op televisie, maar kun je het duel niet ontvangen of kun je niet kijken, dan kun je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen via dit liveblog!

