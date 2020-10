Geschreven door Jessica Westdijk 24 okt 2020 om 15:10

Ajax neemt het vanmiddag in Venlo op tegen VVV Venlo. Mohammed Kudus is er niet bij en dus moet Ten Hag zijn opstelling weer aanpassen.

Daarin zien we opnieuw wat opvallende keuzes. Zo heeft Sean Klaiber een basisplaats en is Noussair Mazraoui er niet bij. De rest van de achterhoede blijft wel intact. Verder lijkt Jurgen Ekkelenkamp de vervanger te zijn van Mohammed Kudus. Klaassen en Gravenberch completeren het middenveld. Voorin is Antony weer van de partij. Neres krijgt vermoedelijk rust. Dusan Tadic komt dan ook vanaf de andere flank, terwijl Lassina Traoré in de spits staat.

Volg het duel hieronder in ons liveblog!

