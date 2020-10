Geschreven door Auke Kooreman 22 okt 2020 om 14:10

Georginio Wijnaldum was voor even weer in Johan Cruijff Arena. De middenvelder speelde kort geleden nog voor Nederland in het stadion van Ajax. De Liverpool-speler won woensdagavond met 0-1 van Ajax, maar was samen met zijn trainer over onderwerp niet tevreden.

De middenvelder was verrast dat Ajax zich had aangepast, maar gaf wel toe dat het goed het goed uitpakte. “Het was een hele open wedstrijd. Ik denk dat het wel een terechte uitslag is, maar het had ook heel anders kunnen lopen vanavond,” aldus Wijnaldum. De Nederlandse supporters zullen daarover hoogstwaarschijnlijk een iets andere mening hebben, maar over het volgende punt kunnen Ajacieden geen mening geven. Gini en Jurgen Klopp geven aan dat het veld er niet al te best bijlag woensdagavond. “Dat merkte ik ook al toen ik hier was met Oranje. We spelen hier niet elke week, maar het veld was niet goed”, vertellen de middenvelder en trainer aan Ziggo Sport.