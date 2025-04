'Liverpool blijft geïnteresseerd in peperdure voormalig Ajacied'

Mohammed Kudus is nog steeds in beeld bij Liverpool. Dat meldt het Engelse Mirror woensdag.

Kudus is al sinds zijn Ajax-tijd in beeld bij Liverpool, maar maakte in de zomer van 2023 voor ruim veertig miljoen euro een transfer naar West Ham United. De Ghanees staat echter nog steeds op het lijstje bij de ploeg van Arne Slot, die komende zomer graag een aanvallende versterking wil verwelkomen op Anfield.

Mocht Liverpool inderdaad voor Kudus gaan, moet het diep in de buidel taste. Naar verluidt heeft de 24-jarige aanvaller, die nog tot medio 2028 vastligt bij de Londense club, een afkoopclausule van 85 miljoen pond in zijn contract staan.