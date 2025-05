'Liverpool geeft voorkeur aan oud-Eredivisionist boven Hato'

Liverpool wil zich komende zomer versterken met Milos Kerkez. Dat melden meerdere media. Ook de naam van Ajacied Jorrel Hato wordt in verband gebracht met de kampioen van Engeland.

Kerkez maakte twee zomers geleden de stap van AZ naar AFC Bournemouth en kent een sterk seizoen aan de Engelse zuidkust. Dat is ook Liverpool opgevallen. De club van Arne Slot wil de linksback deze transferperiode graag overnemen en is al in gesprek met zijn club.

Mocht Liverpool er niet in slagen de 21-jarige Hongaars international naar Anfield te halen, dan zou Hato in beeld komen. Dat meldt de Duitse tak van Sky Sport maandagochtend. De negentienjarige verdediger van Ajax staat ook op de lijst van Liverpool, maar de voorkeur gaat voorlopig uit naar Kerkez.