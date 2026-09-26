Liverpool haalt oud-Ajax-target binnen als technisch directeur

Julian Ward keert terug bij Liverpool. De Engelsman is per direct aangesteld als technisch directeur en keert daarmee na veertien jaar terug bij zijn ploeg. Een tijdje terug was hij nog concreet in beeld bij Ajax.

Ward werkte in 2012 al bij de Engelse topclub. Daar was hij toen actief op het gebied van scouting en recruitment. Later groeide hij door tot sportief directeur. Nu keert hij jaren later terug als technisch directeur.

"Ik ben ongelooflijk enthousiast om deze rol op me te nemen en het spreekt voor zich dat ik enorm dankbaar ben voor het vertrouwen dat de eigenaren in mij stellen", vertelt Ward. "Omdat ik meer dan tien jaar onderdeel ben geweest van de voetbalorganisatie van Liverpool, weet ik uit eerste hand welke uitdaging bij deze functie komt kijken."