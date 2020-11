Geschreven door Jessica Westdijk 01 nov 2020 om 12:11

Liverpool zou de ontwikkeling van Perr Schuurs nauwlettend in de gaten houden, zo meldt The Mirror. De Engelse club doet dat eigenlijk al jaren: in 2017 was Schuurs al eens op stage in de Engelse stad. Toen besloot de club echter dat het beter was om hem voorlopig in Nederland te laten spelen en in de gaten te blijven houden.

Schuurs had toen als 17-jarige een vaste plek in het elftal van Fortuna Sittard. Begin 2018 tekende hij een contract bij Ajax, dat hem vervolgens nog een half jaar in Sittard liet spelen. Daarna speelde hij 2 seizoenen lang vooral met Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, maar dit seizoen beleeft hij zijn doorbraak bij Ajax. Samen met Daley Blind vormt hij inmiddels het vaste duo centraal achterin.

De verdediger heeft een flinke ontwikkeling doorgemaakt, wat er ook voor zorgde dat hij voor het eerst werd opgeroepen voor Oranje. En in Liverpool is hij dus ook weer wat scherper in het vizier gekomen. Volgens The Mirror zou Jurgen Klopp onder de indruk zijn geweest van Schuurs in het duel met Ajax van twee weken geleden.