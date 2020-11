Geschreven door Jordi Smit 10 nov 2020 om 12:11

Liverpool kan op dinsdag 1 december in het thuisduel met Ajax niet beschikken over Trent Alexander-Arnold. De rechtervleugelverdediger liep in het Premier League-duel met Manchester City een kuitblessure op die hem minstens vier weken aan de kant houdt.

Alexander-Arnold is niet de enige speler die tegen Ajax ontbreekt. De Engelse landskampioen van afgelopen seizoen moet namelijk Virgil van Dijk ook al missen. De Nederlandse centrale verdediger liep tegen Everton een zware knieblessure op, die hem maanden buitenspel houdt. Ook aankoop Thiago kan nog niet meedoen, maar de verwachting is dat hij na de interlandperiode van november weer van de partij kan zijn.

Ajax is nog altijd volop in de race voor overwintering in de Champions League. De Amsterdammers staan momenteel op de tweede plaats in de poule, met een gelijk aantal punten met Atalanta. Woensdag 25 november neemt de Nederlandse topclub het thuis op tegen Midtjylland, waarna een uitwedstrijd tegen Liverpool wacht. Op woensdag 9 december speelt Ajax in de Johan Cruijff Arena zijn laatste poulewedstrijd tegen Atalanta.