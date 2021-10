Geschreven door Redactie 22 okt 2021 om 12:10

Manchester United treft Liverpool in de Premier League op Old Trafford. United staat zesde na acht wedstrijden, vier posities en vier punten achter nummer twee Liverpool. United hoopt dit weekend Tottenham Hotspur over te stoten naar de top vier, maar zal het opnemen tegen een Liverpool-team dat straten voor hen ligt en hun recente vorm terugkrijgt.

Liverpool en United wonnen allebei midweekse Champions League-wedstrijden, hoewel de overwinning van United wat onwaarschijnlijker was vanwege hun onvermogen om een ​​open wedstrijd thuis tegen Atalanta te controleren. Liverpool is het enige ongeslagen team in de competitie, terwijl United slechts één keer won in hun laatste vier wedstrijden, waaronder opnieuw een vernederende nederlaag door toedoen van een worstelend Leicester City.

Ole Gunnar Solskjaer’s “geweldige comeback” van een 2-0-achterstand tegen Atalanta zal snel worden vergeten als United er niet in slaagt om punten te pakken in hun volgende drie competitiewedstrijden tegen Liverpool, Tottenham en Manchester City. Er is geen druk. Vooralsnog is de volgende wedstrijd de belangrijkste voor United en Solskjaer.

David de Gea

Op zijn zachtst gezegd, de nummer één van United heeft het extreem druk gehad. Samen met het beperken van het doel van Leicester tot vier,De Gea maakte in de tweede helft twee cruciale reddingen tegen Atalanta. Tegen de tijd dat United een comeback maakte met nog twintig minuten te gaan, hadden de Italianen vrijwel zeker de 3-0 gemaakt.Zoals het was, legde De Gea de basis voor Harry Maguire om kort daarna gelijk te maken en verenigde hij zich om een ​​winnaar na te jagen.

Raphael Varane staat nog steeds aan de kant met een blessure, waardoor United en De Gea achterblijven met Maguire – die is teruggestuurd en zijn derde wedstrijd van 90 minuten in negen dagen zal spelen – en Victor Lindelöf. De voorste drie van Liverpool zijn in uitstekende vorm, maar De Gea heeft zondag extra hulp nodig van zijn centrale verdedigers.

Fred

Bij Leicester miste United Fred’s benen en de Braziliaan bewees zijn waarde tegen Atalanta. Zodra United voor de derde keer scoorde, werd Fred gewisseld. Fred, die woensdag de beste speler van United was, kon twee doelpunten maken.Fred leek een hamstringprobleem te hebben en zal een enorm verlies zijn voor United als hij aan de kant wordt gezet.

Paul Pogba

Solskjaer’s strategie om een ​​achterstand terug te draaien in een wedstrijd waarin hij Scott McTominay en Fred op het centrale middenveld start en hoopt de leiding te nemen, is door Paul Pogba te vervangen door een van de verdedigende paren. Solskjaer heeft deze aanpak bij talloze gelegenheden gebruikt, met name tegen sterkere oppositie en/of buitenshuis, en het heeft goed gewerkt wanneer hij dringend een resultaat nodig had. De beschikbaarheid van Fred kan de hand van Solskjaer zondag dwingen tegen Liverpool, maar zelfs dan kan de manager Nemanja Mati verkiezen boven Pogba.

Mason Greenwood

Jadon Sancho verving Mason Greenwood met nog 20 minuten te spelen op woensdag, wat een verstandige zet was gezien de slechte prestatie van Greenwood en het feit dat de wedstrijd tegen Atalanta zo open en end-to-end was. Onder de lichten zou Sancho’s eerste doelpunt in een comeback-wedstrijd van United wonderen hebben gedaan voor zijn beperkte en moeizame start bij de club. Het zal uiteindelijk voor Sancho komen, en er komen veel grote games aan om hem te helpen een sterke start te maken.

Tot Sancho begint te schieten en zijn eerste doelpunt maakt, beginnen een levendige Marcus Rashford en een dodelijke Greenwood voor hem. Rashford – weliswaar met een dood been – en Greenwood werden na 67 en 73 minuten allebei halverwege de week gewisseld.

Edinson Cavani

Zou Cristiano Ronaldo liever voor Manchester United spelen in een groepswedstrijd in de Champions League dan voor Liverpool in de competitie? als je een keuze krijgt? Solskjaer heeft toegegeven dat Ronaldo niet in elke wedstrijd zal spelen, ook al stonden de Portugezen de laatste twee snel achter elkaar op het veld.

De enthousiaste introductie van Edinson Cavani, evenals zijn behendige dummy in het strafschopgebied voor het doel van Maguire, zullen welkome kenmerken zijn voor United bij afwezigheid van Cristiano Ronaldo. Solskjaer kan zo nodig laat in de wedstrijd een beroep doen op Ronaldo vanaf de bank, en Cavani zal waarschijnlijk de taak krijgen om de verdedigers van Liverpool te bezetten, ervan uitgaande dat United de bal bij hun aanvallers kan krijgen.