Geschreven door Jordi Smit 27 nov 2020 om 11:11

© Proshots

Perr Schuurs kan mogelijk deze winterstop al naar Engeland verkassen, waar Liverpool hem graag wil overnemen. Volgens Corriere dello Sport hebben de Engelsen zelfs al een bod uitgebracht van maar liefst 30 miljoen euro.

Liverpool kampt dit seizoen met diverse blessuregevallen, waaronder Virgil van Dijk en Joe Gomez. Daarom wil de regerend landskampioen graag een versterking aan zijn selectie toevoegen. Bij het uitduel tegen Ajax (0-1) viel Schuurs bij Liverpool positief op, waarna de club hem bleef volgen. Het heeft uiteindelijk geleid tot een bod van tientallen miljoen euro’s. Het bedrag van 30 miljoen euro komt niet zomaar uit de lucht vallen, want dit is naar verluidt de vraagprijs die Ajax hanteert.

De 21-jarige verdediger vormt sinds dit seizoen een vast verdedigingsduo met Daley Blind. Schuurs kreeg in de media echter meermaals kritiek op zijn optredens. Voetbal International-clubwatcher Freek Jansen meldde twee weken geleden zelfs dat Ajax in de winterstop eraan denkt om een vervanger voor Schuurs aan te trekken. Daarom is het mogelijk dat de voetballer eieren voor zijn geld kiest en naar de Premier league verkast, mocht de kans zich voordoen.