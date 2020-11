Geschreven door Jordi Smit 17 nov 2020 om 12:11

© Proshots

Liverpool heeft richting de Champions League-wedstrijd met Ajax te maken met een reeks geblesseerden, maar het kan waarschijnlijk wel weer beschikken over Jordan Henderson en Andrew Robertson. Het tweetal behoort volgens The Liverpool Echo mogelijk dit weekend alweer tot de selectie.

Het zijn niet de enige twee spelers die de wedstrijd tegen Ajax lijken te halen. Ook Joël Matip, Fabinho en Thiago Alcantara lijken op tijd fit te zijn, meldt het Engelse medium. Liverpool weet in ieder geval zeker dat het niet kan beschikken over Virgil van Dijk en Joe Gomez, want beiden staan maandenlang langs de kant. De inzetbaarheid van Mohamed Salah is twijfelachtig, aangezien hij is besmet met het coronavirus. Ook de blessure van Trent Alexander-Arnold zorgt voorlopig nog voor vraagtekens.

Liverpool staat in Groep D fier bovenaan met de volledige punten. De Engelsen maakten vooralsnog acht doelpunten, terwijl het eigen doel nog altijd schoon is. Ajax staat evenals Atalanta na drie duels op vier punten, al heeft de ploeg van Erik ten Hag een beter doelsaldo. Eind november spelen beide ploegen eerst nog een andere wedstrijd: Ajax – FC Midtjylland en Liverpool – Atalanta. Op 1 december wacht dan een onderlinge ontmoeting op Anfield.