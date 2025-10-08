LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

Ajax Vrouwen neemt het woensdagavond op tegen GC Frauenfussball. De heenwedstrijd in de tweede voorronde van de UEFA Women's Europa Cup begint om 19:00 uur. Ajax zendt de wedstrijd live uit via bovenstaande livestream.

Anouk Bruil voert twee wijzigingen door ten opzichte van de gewonnen thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen Vrouwen van afgelopen zaterdag. Daliyah de Klonia en Daniëlle Noordermeer ontbreken woensdagavond in Zwitserland. Zij worden vervangen door Amber Visscher en Renee van Asten. Danique Noordman en Jonna van de Velde zijn de andere namen in de defensie. Regina van Eijk staat op doel.

Op het middenveld kiest Bruil voor Isa Colin, Nurija van Schoonhoven en Sherida Spitse. Voorin staan Lina Touzani, Danique Tolhoek en Bo van Egmond. De wedstrijd tussen GC Frauenfussball en Ajax Vrouwen begint om 19:00 uur.