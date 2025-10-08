AD Voetbalpodcast
Heitinga stond op randje ontslag: "Directie heeft 3-3 niet gezien"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Vrouwen

LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

Amber

Ajax Vrouwen neemt het woensdagavond op tegen GC Frauenfussball. De heenwedstrijd in de tweede voorronde van de UEFA Women's Europa Cup begint om 19:00 uur. Ajax zendt de wedstrijd live uit via bovenstaande livestream.

Anouk Bruil voert twee wijzigingen door ten opzichte van de gewonnen thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen Vrouwen van afgelopen zaterdag. Daliyah de Klonia en Daniëlle Noordermeer ontbreken woensdagavond in Zwitserland. Zij worden vervangen door Amber Visscher en Renee van Asten. Danique Noordman en Jonna van de Velde zijn de andere namen in de defensie. Regina van Eijk staat op doel.

Op het middenveld kiest Bruil voor Isa Colin, Nurija van Schoonhoven en Sherida Spitse. Voorin staan Lina Touzani, Danique Tolhoek en Bo van Egmond. De wedstrijd tussen GC Frauenfussball en Ajax Vrouwen begint om 19:00 uur.

Gerelateerd:
Soufiane Touzani op De Toekomst

Ajax legt nichtje van Soufiane Touzani vast: "Echte Ajax-speler"

0
Danique Tolhoek

Ajax Vrouwen beslist binnen tien minuten duel tegen SC Heerenveen

0
Lees meer:
Ajax Vrouwen Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sherida Spitse in het Letzigrund Stadion

LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

0
Kees Smit

Kees Smit kon ook naar Ajax: "Ik had een beter gevoel bij hen"

0
Rob Jansen

Rob Jansen geeft inkijk: "Bij Ajax heb je te maken met colonnes"

0
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd