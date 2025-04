Llansana reëel: "Bij een Ajax-speler denken mensen meer aan hem"

Go Ahead Eagles neemt het maandag in de bekerfinale op tegen AZ en bij de club uit Deventer is Enric Llansana dit seizoen één van de sterkhouders. De middenvelder vertrok in 2022 bij (Jong) Ajax en heeft geen spijt van zijn overgang.

Llansana voelt zich helemaal thuis in de Adelaarshorst. "Ik ben ook niet de typische Ajax-speler waar mensen aan denken bij de naam Ajax", legt hij uit op de website van het Noordhollands Dagblad. "Bij een Ajax-speler denken mensen meer aan een type Mika Godts dan aan mij. Ik heb wel gewoon een goede techniek, maar ik ben verdedigender dan de gemiddelde Ajacied. En Ik heb altijd al extreem veel loopvermogen gehad", aldus Llansana.

In de wedstrijd tegen AZ treft hij mogelijk een oude bekende. "Jayden Addai voetbalde altijd op hetzelfde pleintje in Purmerend", blikt hij terug. "Maar hij is vier jaar jonger dan ik. Dus hij moest altijd even wachten voordat hij aan de beurt was. Maar dan mocht hij altijd wel meedoen, hoor, want hij kon gewoon hartstikke goed voetballen natuurlijk. Leuk dat je elkaar van het pleintje kent en dat je elkaar dan jaren later tegenkomt in wedstrijden", besluit Llansana.