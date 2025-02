Llansana verrast door Ajax-duel: "We konden weerstand bieden"

Na de wedstrijd tussen Ajax en Go Ahead Eagles (2-0) mag Go Ahead Eagles, ondanks de nederlaag, trots zijn op de wijze waarop ze zich tegenover de koploper van Nederland hebben gepresenteerd.

Volgens De Stentor is het niet voor niets dat Ajax-trainer Francesco Farioli overtuigend knikt als Go Ahead Eagles na afloop een zware tegenstander wordt genoemd, dat zal voor PSV echt niet anders zijn.

"Ajax is een topclub, de nummer één en blijkbaar kunnen we prima weerstand beiden. Dat is een goede les voor ons", zegt middenvelder Enric Llansana. Hij geeft echter aan dat weerstand alleen niet genoeg zal zijn. "Een beetje meevoetballen is leuk en aardig, maar levert in Eindhoven geen finaleplaats op. Er wordt meer gevraagd."

Wat had Go Ahead nodig om Ajax in de Arena te verslaan? Llansana vond het spel op zich wel goed, maar was kritisch over de slordigheid in de eerste helft. "Zij zakten helemaal terug, dus tussen de linies spelen was lastig. Misschien hebben we daar wel wat laten liggen, ja", vertelt hij eerlijk