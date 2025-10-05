Lodewijk Asscher sneert op sociale media op cynische wijze naar Ajax

Lodewijk Asscher heeft via X op ironische wijze lof uitgesproken voor Francesco Farioli. De coach is uitstekend begonnen bij FC Porto, terwijl zijn oude club Ajax worstelt onder John Heitinga. Volgens Asscher werd Farioli in Amsterdam onterecht weggezet omdat hij niet over het zogenoemde ‘Ajax-DNA’ zou beschikken.

De Italiaan leidde Ajax vorig seizoen naar de tweede plaats in de Eredivisie, op slechts één punt van kampioen PSV. Onder de supporters genoot hij veel steun, maar binnen de clubleiding lag zijn behoudende speelstijl minder goed. Na één jaar werd afscheid genomen en koos Ajax opnieuw voor een oud-Ajacied met Heitinga.

Van het gewenste aanvallende en sprankelende voetbal is tot nu toe weinig terug te zien, terwijl de verdedigende stabiliteit – juist het fundament van Farioli – ontbreekt. Intussen blijft de Italiaan in Portugal indruk maken: al zijn eerste negen officiële wedstrijden bij Porto leverden een overwinning op.

Ajax-supporter en voormalig vicepremier Asscher reageerde cynisch op die statistiek met de woorden: "Maar heeft ie Porto-DNA?"