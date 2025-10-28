Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Lof voor Ajax-comeback: "Wat moet Heitinga anders gezegd hebben?"

Gijs Kila
bron: NOS Studio Voetbal
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

Ajax boekte zondag een zwaarbevochten 2-3 overwinning op bezoek bij FC Twente, maar de weg ernaartoe verliep allerminst vlekkeloos. De eerste helft van de Amsterdammers was niet om over naar huis te schrijven. Tegelijkertijd klonken er complimenten voor de wijze waarop John Heitinga de wedstrijd wist te keren.

Na een slechte eerste helft greep Heitinga in de rust in, met onder meer de keuze voor Youri Baas centraal in de verdediging. Een wijziging die direct resultaat opleverde, aldus Afellay bij NOS Studio Voetbal: "Die kwam in het centrum te spelen, dat is hij ook gewend. Baas durft uit te stappen en zet het ook neer. FC Twente kwam bijna niet meer tot de aanvallen waar het in de eerste helft wél toe kwam."

Afellay benadrukt dat de comeback niet onderschat moet worden. "Dat was wel echt onwijs knap, wat Ajax na rust heeft neergezet. Ik weet niet wat voor donderspeech Heitinga heeft gegeven. Misschien heeft hij wel gezegd: jongens, ik sta morgen op straat. Mijn lot ligt in jullie handen. Wat moet Heitinga anders gezegd hebben als je ziet hoe Ajax de kleedkamer uit kwam?"

Pierre van Hooijdonk sloot zich aan bij de lof voor de wederopstanding van Ajax, maar plaatste ook een kritische kanttekening: "Na zeven minuten in de tweede helft is alles anders. Dat is heel knap. Maar het voetbal in de eerste helft, als je dat baseert op die vijftien minuten tegen Chelsea, dat leek nergens op."

Overleden man blijkt fanatieke supporter Ajax

'Fanatieke Ajax-fan blijkt slachtoffer van bootongeluk Amsterdam'

Oscar Gloukh

Lof voor spel van Gloukh: "Een van de weinige creatieve spelers"

Kenneth Taylor

Kenneth Taylor: "Zijn boos op elkaar geworden in de kleedkamer"

James McConnell in actie tegen Chelsea

"James McConnell komt niet uit de koker van de Ajax-scouting"

John Heitinga

'Heitinga misbruikte Moro': "Is de scouting een doorn in het oog"

Wout Weghorst

"Circus Weghorst wordt een pandemonium die zijn weerga niet kent"

Josip Sutalo, Lucas Rosa, Raul Moro

"Sutalo en Traoré weten niet welke kleur hesje zij aan moeten trekken"

Frank Peereboom

'Peereboom kaffert Ajax-talenten uit': "Moet ik weer naar Kroes"

Valentijn Driessen

Driessen over toekomst Heitinga: "Maandag wel, dinsdag niet meer"

