Lof voor Ajax-comeback: "Wat moet Heitinga anders gezegd hebben?"

Ajax boekte zondag een zwaarbevochten 2-3 overwinning op bezoek bij FC Twente, maar de weg ernaartoe verliep allerminst vlekkeloos. De eerste helft van de Amsterdammers was niet om over naar huis te schrijven. Tegelijkertijd klonken er complimenten voor de wijze waarop John Heitinga de wedstrijd wist te keren.

Na een slechte eerste helft greep Heitinga in de rust in, met onder meer de keuze voor Youri Baas centraal in de verdediging. Een wijziging die direct resultaat opleverde, aldus Afellay bij NOS Studio Voetbal: "Die kwam in het centrum te spelen, dat is hij ook gewend. Baas durft uit te stappen en zet het ook neer. FC Twente kwam bijna niet meer tot de aanvallen waar het in de eerste helft wél toe kwam."

Afellay benadrukt dat de comeback niet onderschat moet worden. "Dat was wel echt onwijs knap, wat Ajax na rust heeft neergezet. Ik weet niet wat voor donderspeech Heitinga heeft gegeven. Misschien heeft hij wel gezegd: jongens, ik sta morgen op straat. Mijn lot ligt in jullie handen. Wat moet Heitinga anders gezegd hebben als je ziet hoe Ajax de kleedkamer uit kwam?"

Pierre van Hooijdonk sloot zich aan bij de lof voor de wederopstanding van Ajax, maar plaatste ook een kritische kanttekening: "Na zeven minuten in de tweede helft is alles anders. Dat is heel knap. Maar het voetbal in de eerste helft, als je dat baseert op die vijftien minuten tegen Chelsea, dat leek nergens op."