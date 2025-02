Lof voor Bounida: "Als hij niet goed genoeg is, is niemand dat"

Rayane Bounida verdient momenteel 700.000 euro per jaar bij Ajax, zo claimt Hans Kraay jr. in Goedemorgen Eredivisie. De onderhandelingen over een nieuw contract verlopen moeizaam, en het salaris van het Belgische toptalent speelt daarin een cruciale rol. Ook Kiki Musampa, assistent-trainer bij Ajax Onder 19, erkent dat de financiële situatie van de club een obstakel vormt.

"Met zijn eerste contract ging hij heel veel verdienen. De situatie van Ajax is nu anders dan toen. Je hebt het Champions League-geld niet meer, dus je hebt veel minder om uit te geven. Dan zal zo’n jongen toch minder moeten gaan verdienen. Ik denk dat daar de sleutel ligt," aldus Musampa.

Volgens Alex Kroes moet Bounida zich "aanpassen aan het financiële." De entourage van de achttienjarige middenvelder zou opnieuw een fors salaris willen, terwijl Ajax niet bereid lijkt om eenzelfde bedrag als in 2022 op tafel te leggen.

Ondanks de stroeve onderhandelingen ziet Musampa een grote toekomst voor Bounida bij Ajax. "Hij is absoluut een speler voor het eerste. Als Bounida niet goed genoeg is, dan is niemand goed genoeg. Ik zou hem zeker adviseren om mee te gaan met het plan van Ajax. Er ligt een plan voor hem, om in de toekomst op natuurlijke wijze een basisspeler te worden bij Ajax 1. Die kwaliteiten heeft hij gewoon."

Clubwatcher Tim van Duijn van Voetbal International meldt zondag dat de contractgesprekken de "goede kant" op gaan, wat hoop geeft op een doorbraak in de onderhandelingen.