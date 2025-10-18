Lof voor Fred Grim: "Dat kan Ajax misschien ook wel gebruiken"

AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Gijs Kila
bron: Het Parool
Fred Grim bij Ajax
Fred Grim bij Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax hoopt met de aanstelling van Fred Grim als assistent-trainer niet alleen extra ervaring, maar ook broodnodige rust en structuur aan de technische staf toe te voegen. Dat denkt Almere City-directeur John Bes, die in het verleden nauw samenwerkte met Grim.

In gesprek met Het Parool is Bes positief over de nieuwe rol van Grim in Amsterdam. "Fred is een heel harde werker. Hij was er elke ochtend om 7 uur en ging pas ’s avonds laat naar huis", aldus de directeur over hun gezamenlijke periode bij Almere City, waar Grim tussen 2012 en 2015 hoofdtrainer was.

Naast zijn werklust brengt Grim ook een kalmte mee naar Ajax, die volgens Bes goed van pas kan komen. "Fred is als persoon heel rustig, dat kan Ajax misschien ook wel gebruiken."

Grim is aangesteld als rechterhand van hoofdtrainer John Heitinga. Met zijn komst moet er meer structuur komen in de technische staf, waarbij Grim een deel van de dagelijkse belasting van Heitinga moet overnemen.

