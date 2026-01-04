Lof voor handelswijze van Jordi Cruijff: "Een echte teamspeler"

Met de komst van Jordi Cruijff als technisch directeur begint Ajax aan een nieuw hoofdstuk. Bijna tien jaar na het overlijden van Johan Cruijff keert de naam definitief terug in de bestuurskamers van de club.

Mike Verweij wijst in een artikel namens De Telegraaf op zijn sterke punten. "En ook als technisch adviseur en sportief directeur van FC Barcelona (tussen 2021 en 2023) had hij bij de financieel geplaagde Catalaanse club een belangrijk aandeel in het laten doorstromen van de pareltjes onder het motto dat ook zijn vader hanteerde: ’Goed genoeg is oud genoeg’. Cruijff wordt door betrokkenen omschreven als een echte teamspeler, die op alle afdelingen complementaire werknemers wil hebben. De vrees dat Jordi net als zijn vader een tikkeltje conservatief zou zijn, bleek tijdens de vele gesprekken ongegrond."

"De beoogde technisch directeur gaf aan nauw te willen samenwerken met de niet-voetbal, maar zakelijke bestuurders in de directie, rvc en bestuursraad en – hoewel hij vindt dat data ondersteunend en niet leidend moeten zijn – staat hij open voor ambitieuze data-trainers en wetenschappelijke ontwikkelingen. Daarom wil hij bij elk jeugdelftal een jonge, ambitieuze (data)trainer, die op de hoogte is van de modernste inzichten én een oud-Ajax-speler. Sterker nog, binnen de hele (technische) organisatie zou in de geest van zijn vader Johan meer ruimte moeten komen voor oud-voetballers, in combinatie met werknemers met kennis op andere gebieden", zo sluit hij af.