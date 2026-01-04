Kon Veel Minder De Podcast
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Lof voor handelswijze van Jordi Cruijff: "Een echte teamspeler"

Gijs Kila
bron: De Telegraaf
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Met de komst van Jordi Cruijff als technisch directeur begint Ajax aan een nieuw hoofdstuk. Bijna tien jaar na het overlijden van Johan Cruijff keert de naam definitief terug in de bestuurskamers van de club.

Mike Verweij wijst in een artikel namens De Telegraaf op zijn sterke punten. "En ook als technisch adviseur en sportief directeur van FC Barcelona (tussen 2021 en 2023) had hij bij de financieel geplaagde Catalaanse club een belangrijk aandeel in het laten doorstromen van de pareltjes onder het motto dat ook zijn vader hanteerde: ’Goed genoeg is oud genoeg’. Cruijff wordt door betrokkenen omschreven als een echte teamspeler, die op alle afdelingen complementaire werknemers wil hebben. De vrees dat Jordi net als zijn vader een tikkeltje conservatief zou zijn, bleek tijdens de vele gesprekken ongegrond." 

"De beoogde technisch directeur gaf aan nauw te willen samenwerken met de niet-voetbal, maar zakelijke bestuurders in de directie, rvc en bestuursraad en – hoewel hij vindt dat data ondersteunend en niet leidend moeten zijn – staat hij open voor ambitieuze data-trainers en wetenschappelijke ontwikkelingen. Daarom wil hij bij elk jeugdelftal een jonge, ambitieuze (data)trainer, die op de hoogte is van de modernste inzichten én een oud-Ajax-speler. Sterker nog, binnen de hele (technische) organisatie zou in de geest van zijn vader Johan meer ruimte moeten komen voor oud-voetballers, in combinatie met werknemers met kennis op andere gebieden", zo sluit hij af.

Gerelateerd:
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Maduro reageert met de nodige humor op berichten: "Ik ben oké"

0
Erik ten Hag

Ten Hag keert mogelijk terug in de Eredivisie: "Goede geluiden"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jordi Cruijff Mike Verweij
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd