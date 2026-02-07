Lof voor Mika Godts van zijn oud-trainer: "Hij stak er bovenuit"

Arvid de Koster, voormalig jeugdtrainer van Mika Godts, legt in een uitzending van Sporza uit waarom de Belgische aanvaller uiteindelijk niet is doorgebroken bij Racing Genk. Volgens De Koster speelde vooral het uitblijven van echte kansen in het eerste elftal een doorslaggevende rol in de keuze van Godts om verder te kijken.

Godts doorliep meerdere topopleidingen en zat van zijn zevende tot zijn vijftiende in de jeugd van RSC Anderlecht, waar hij werd ontdekt tijdens een talentendag. De Koster weet nog goed wat hij toen zag: "Mika stak er in een bijzonder getalenteerde groep bovenuit."

Niet alleen zijn techniek viel op, maar vooral zijn mentaliteit. "Hij kon echt zeggen: kijk, ik ga een actie maken en die bal binnentrappen." Dat zelfvertrouwen werd niet door iedereen op dezelfde manier bekeken. "Sommigen zouden hem koppig genoemd hebben, maar ik vond het eerder doorzettingsvermogen om er altijd voor te gaan."

Richting zijn eerste profcontract bij Anderlecht veranderde het gevoel. Het vertrouwen leek minder duidelijk aanwezig en dat begon te wegen. Godts sprak daar later zelf ook over: "Een jaar eerder was Bilal El Khanouss al vertrokken, omdat ze niet echt in hem geloofden, en ik had hetzelfde gevoel. Daardoor amuseerde ik me niet echt meer en besloot ik te vertrekken."

Hoewel buitenlandse topclubs zich meldden, wilde Godts zijn ontwikkeling niet direct buiten België voortzetten. "Er waren heel wat buitenlandse topclubs geïnteresseerd, maar ik wilde in België blijven." Zo kwam hij uit bij Racing Genk, waar hij bij Jong Genk uitgroeide tot een van de opvallende spelers.

Maar ook daar bleef een vaste kans bij het eerste uit, stelt De Koster. "Bij Genk liep het niet zoals het hoorde." Daardoor ging de blik opnieuw naar een volgende stap. "Bovendien was Ajax een stap hogerop. De club past perfect bij zijn manier van voetballen en zijn ambities."