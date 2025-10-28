Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Het laatste Ajax Nieuws

Lof voor spel van Gloukh: "Een van de weinige creatieve spelers"

Gijs Kila
bron: NRC
Oscar Gloukh
Oscar Gloukh Foto: © MTB-Photo

Oscar Gloukh is op dit moment de verpersoonlijking van het spel dat Ajax ambieert maar slechts sporadisch laat zien. Dat stelt Joost Pijpker in een uitgebreide analyse voor NRC over de aanvallende middenvelder, die zondag tegen FC Twente opnieuw zijn waarde bewees voor de Amsterdammers.

"Gloukh is bij Ajax een van de weinige creatieve spelers", opent Pijpker zijn stuk. "Hij haalt de bal op bij ploeggenoot Josip Sutalo, en zoekt meteen de ruimte met een pass naar linksbuiten Mika Godts, die naar rechts beweegt. De voorzet die volgt leidt niet tot een kans, maar het is voor het eerst dat Ajax tot iets komt wat lijkt op een uitgespeelde aanval."

Volgens Pijpker is het typerend voor de 21-jarige Israëliër. "Hij wil betrokken zijn bij het spel, liefst elke aanval, en als de bal niet naar hem komt, dan gaat hij hem halen." Dat actieve spel levert zichtbaar irritatie op als teamgenoten hem over het hoofd zien: "Krijgt hij de bal niet, dan toont hij telkens lichte sporen van onbegrip."

Gloukh belichaamt volgens Pijpker het type voetbal dat Ajax nastreeft: "Zelfverzekerd, dwingend, vanuit balbezit, met verzorgd positiespel en mooie acties." Toch krijgt hij niet altijd de medewerking van zijn ploeggenoten. "Hij gebaart driftig naar zijn medespelers als ze verkeerd staan, of wanneer ze verzuimen hem aan te spelen", schrijft Pijpker. "Misschien nog wel de grootste bron van ergernis is doelman Remko Pasveer, die van achteruit de bal telkens richting Weghorst jaagt, en zo elke mogelijkheid tot opbouwen smoort. Gloukh gebaart geërgerd: rustig, we zouden toch opbouwen?"

De komst van Youri Regeer na rust verandert het spelbeeld. "Voor een deel heeft dat te maken met Regeer, die in de rug van Gloukh wél doorstapt als de Israëliër druk zet. Opeens klopt de pressie van Ajax wel, en levert FC Twente vaker de bal in. En in de opbouw lukt het vervolgens om via verzorgd positiespel de aanval te bereiken."

Ajax komt terug in de wedstrijd, mede dankzij een prachtige treffer van Gloukh. "De bal ketst via Taylor af en belandt voor de voeten van Gloukh, die hem in één keer uit de lucht op zijn wreef neemt en met een boog in de kruising schiet. Vervolgens rent hij richting het uitvak", aldus Pijpker.

Toch blijkt de opleving tijdelijk. "Zo onverwachts als de opleving na rust kwam, zo plotseling vervalt Ajax ook weer in het spel uit de eerste helft", constateert Pijpker. Daarmee lijkt Gloukh voorlopig een lichtpunt in een verder zoekend Ajax.

Oscar Gloukh
