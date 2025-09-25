Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Lopez over blessure: "Zo lukte het om er jarenlang mee door te lopen"

Tom
bron: Algemeen Dagblad
Anderson Lopez bij Ajax
Anderson Lopez bij Ajax Foto: © Pro Shots

Anderson López speelde met namen als Matthijs de Ligt, Noa Lang en Justin Kluivert, maar speelt nu respectievelijk in de derde divisie. Het Algemeen Dagblad sprak met hem over die periode. 

"Ik heb met blessures heel veel pech gehad", vertelt Lopez in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Als 15-jarige scheurde ik bij Ajax mijn voorste kruisband, maar ik was nog in de groei. Daardoor was het niet mogelijk om een operatie te ondergaan. Ik had hele dikke bovenbenen en zorgde ervoor dat alle spieren rondom die knie sterk genoeg bleven. Zo lukte het om er jarenlang mee door te spelen.”

In 2017 maakte de aanvaller een transfer naar AS Monaco. "Ik kwam daar door die knie in eerste instantie niet eens door de keuring. Daarna lukte het toch en werd ik meteen verhuurd aan Cercle Brugge, dat een samenwerkingsverband met Monaco had. Alles stond het eerste seizoen in het teken van revalideren.”

Uiteindelijk kwam Lopez tot één optreden in de hoofdmacht, waarna hij bleef sukkelen met blessures. "In mijn tweede jaar in Brugge raakte ik weer geblesseerd aan die knie", vertelt hij. Inmiddels is hij via Jong NEC, GVVV en TEC nu terechtgekomen bij Scherpenzeel. 

Video’s
