Geschreven door Idse Geurts 12 okt 2021 om 10:10

Ajax start binnenkort met de losse kaartverkoop voor de thuiswedstrijden in de Eredivisie. Dit wordt pas nu gedaan, omdat het eerder niet zeker was of de Johan Cruijff ArenA volledig gevuld mocht worden. Nu de coronamaatregelen weer zijn versoepeld, is Ajax ook in staat om meer kaartjes vrij te geven. Dit gaat op voor de thuiswedstrijden tot de winterstop.

In eerste instantie zullen alleen kaartjes voor de topper tegen PSV worden verkocht. Deze wedstrijd vind plaats op zondag 24 oktober. Kaarten voor deze wedstrijd zijn vanaf woensdag 13 oktober om 10:00 uur verkrijgbaar in de online ticketshop. Deze kaarten zullen te koop zijn vanaf 45 euro.

Ook voor de overige thuiswedstrijden tot de winterstop tegen Go Ahead Eagles, AZ, Willem II en Fortuna Sittard gaan kaartjes in de verkoop. Vanaf woensdag 27 oktober zijn deze tickets verkrijgbaar. Deze kaarten zijn echter iets goedkoper dan die voor de wedstrijd tegen PSV. Voor 28 euro kun je al op de tribune van de Johan Cruijff ArenA zitten.