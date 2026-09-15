Matthäus prijst Ajacied: "Als hij zo doorgaat in Amsterdam..."

Lothar Matthäus verwacht dat Marc-André ter Stegen onderdeel zal uitmaken van de eerste Duitsland-selectie van bondscoach Jürgen Klopp. De 34-jarige doelman van Ajax werd in de zomer van 2025 voor het laatst opgeroepen voor Die Mannschaft.

Klopp staat direct voor een belangrijke keuze onder de lat. Na de roemloze uitschakeling tegen Paraguay op het WK maakte Manuel Neuer (40) namelijk bekend dat hij een punt zet achter zijn interlandcarrière. De doelman van Bayern München was sinds 2009 international en kwam uiteindelijk tot 128 interlands. Klopp moet daardoor op zoek naar een nieuwe eerste keus voor het Duitse doel.

Een van de namen die hij noemt, is Jonas Urbig (23), die bij Bayern München de vaste stand-in van Neuer was. Matthäus plaatst daar wel een kanttekening bij. "Hij heeft niet het wedstrijdritme dat Ter Stegen bij Ajax, Loris Karius bij Schalke 04 en Noah Atubolu bij Eintracht Frankfurt wél hebben." Voor Ter Stegen ziet Matthäus nadrukkelijk een belangrijke rol weggelegd. "Ik ben er zeker van dat hij erbij zit. Dat maak ik op uit zijn recente interview met Sky. Als hij zo doorgaat in Amsterdam, dan is hij een kandidaat om de nummer één in het Duitse doel te worden."

Ter Stegen maakte in 2012 zijn debuut voor Die Mannschaft, maar wist de positie van Neuer nooit definitief over te nemen. De doelman, die jarenlang onder de lat stond bij FC Barcelona, kwam desondanks tot dusver tot 44 officiële interlands voor Duitsland.