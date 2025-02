Loting achtste finale Europa League: tegenstander Ajax bekend

Ajax neemt het in de achtste finale van de Europa League op tegen Eintracht Frankfurt, terwijl AZ tegen Tottenham Hotspur speelt. Op donderdag 6 maart staat de heenwedstrijd in de Johan Cruijff Arena op het programma.

Een week later (op 13 maart) volgt de return in Duitsland. Eintracht Frankfurt wist in 2022 het toernooi te winnen en is op dit moment de nummer drie van de Bundesliga met slechts vijf punten minder dan Leverkusen. Bayern München is koploper met 55 punten in 22 wedstrijden.

Bekende spelers van Eintracht Frankfurt zijn onder andere Hugo Ekitike, Mario Götze, Michy Batshuayi en Arthur Theate. Daarnaast wordt voormalig Ajax-verdediger Rasmus Kristensen gehuurd door de Duitse club. Volgens Transfermarkt heeft de totale selectie een waarde van ruim 22 miljoen euro.