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LOTING| Ajax in Conference League onder meer tegen Atalanta & Getafe

Thomas
bron: Ajax
Ajax juicht
Ajax juicht Foto: © Pro Shots

Vrijdagmiddag is duidelijk geworden welke clubs Ajax dit seizoen treft in de competitiefase van de Conference League. De Amsterdammers werden tijdens de loting gekoppeld aan zes tegenstanders en spelen drie wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA en drie duels buitenshuis.

De loting vond plaats in het Grimaldi Forum in Monaco. De Conference League-loting begon vrijdag 28 augustus om 13.00 uur.

Ajax werd aan de volgende tegenstanders gekoppeld:

Uitwedstrijden:
FC Midtjylland
Sint-Truidense VV
Hajduk Split

Thuiswedstrijden:
Atalanta
Getafe
FC Thun

De definitieve speeldata, speelvolgorde en aftraptijden worden uiterlijk zondag 30 augustus bekendgemaakt. De competitiefase van de Conference League begint op donderdag 15 oktober.

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