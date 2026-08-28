LOTING| Ajax in Conference League onder meer tegen Atalanta & Getafe
Vrijdagmiddag is duidelijk geworden welke clubs Ajax dit seizoen treft in de competitiefase van de Conference League. De Amsterdammers werden tijdens de loting gekoppeld aan zes tegenstanders en spelen drie wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA en drie duels buitenshuis.
De loting vond plaats in het Grimaldi Forum in Monaco. De Conference League-loting begon vrijdag 28 augustus om 13.00 uur.
Ajax werd aan de volgende tegenstanders gekoppeld:
Uitwedstrijden:
FC Midtjylland
Sint-Truidense VV
Hajduk Split
Thuiswedstrijden:
Atalanta
Getafe
FC Thun
De definitieve speeldata, speelvolgorde en aftraptijden worden uiterlijk zondag 30 augustus bekendgemaakt. De competitiefase van de Conference League begint op donderdag 15 oktober.
LOTING| Ajax in Conference League onder meer tegen Atalanta & Getafe
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