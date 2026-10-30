LOTING | Ajax speelt in toernooi om KNVB-beker tegen KKD-club

Deze week stond de eerste ronde in het toernooi om de KNVB-beker op het programma. Doordat Ajax in Europees verband actief is, stroomt het in de tweede ronde pas in. En vanmiddag stond de loting op het programma.

Ajax neemt het in de eigen Johan Cruijff Arena op tegen FC Den Bosch. Het bekerduel zal worden gespeeld op 15, 16 of 17 december. En met deze wedstrijd is voor Ajax de jacht op de 21ste KNVB-beker in de clubhistorie geopend. De laatste keer dat de Amsterdammers succesvol waren in het toernooi was in het seizoen 2020/2021. Destijds was Ajax met 2-1 te sterk voor Vitesse.