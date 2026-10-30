Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax wedstrijden

LOTING | Ajax speelt in toernooi om KNVB-beker tegen KKD-club

Stefan
KNVB Beker
KNVB Beker Foto: © BSR Agency

Deze week stond de eerste ronde in het toernooi om de KNVB-beker op het programma. Doordat Ajax in Europees verband actief is, stroomt het in de tweede ronde pas in. En vanmiddag stond de loting op het programma.

Ajax neemt het in de eigen Johan Cruijff Arena op tegen FC Den Bosch. Het bekerduel zal worden gespeeld op 15, 16 of 17 december. En met deze wedstrijd is voor Ajax de jacht op de 21ste KNVB-beker in de clubhistorie geopend. De laatste keer dat de Amsterdammers succesvol waren in het toernooi was in het seizoen 2020/2021. Destijds was Ajax met 2-1 te sterk voor Vitesse.

  • Roda JC - RKAV Volendam
  • Fortuna Sittard - FC Twente
  • Almere City - VVSB
  • Go Ahead Eagles - TOP Oss
  • Ajax - FC Den Bosch
  • NAC Breda - SC Genemuiden
  • RKC Waalwijk - SC Cambuur
  • Excelsior '31 - NEC
  • sc Heerenveen - De Treffers
  • FC Eindhoven - Quick Boys
  • FC Emmen - FC Utrecht
  • GVVV - Feyenoord
  • Willem II - Excelsior
  • AFC - Purmersteijn
  • PSV - Vitesse
  • HSV Hoek - AZ

Zet in op Ajax tegen AZ!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen AZ. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Míchel Sánchez

Míchel Sánchez looft Ajax-opponent: "Leveren ontzettend goed werk"

0
Mexx Meerdink en Kees Smit

AZ in Johan Cruijff Arena zonder absolute smaakmaker tegen Ajax

0
Lees meer:
Ajax wedstrijden KNVB Beker Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Erik ten Hag stevig aangepakt: "Hoe durft hij dat te zeggen?!"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer onthult impact Ajax-drama: "Ik was er lang ziek van"

0
Frank de Boer bij de Ajax Legends

De Boer deelt Guardiola-anekdote: "Daar moet de doodstraf op"

0
Marc ter Stegen bij Ajax

Ter Stegen legt opvallende bijnaam uit: "Dat zegt Maarten altijd"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer wijst beste aankoop van Ajax aan: "Zó belangrijk"

0
Wim Kieft

Kieft onthult hard Ajax-verleden: "Ze keken niet naar ze om"

0
Tolu Arokodare voor een thuiswedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena

Tolu Arokodare verklapt: "Hij spreekt niet heel goed Engels"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Míchel Sánchez looft Ajax-opponent: "Leveren ontzettend goed werk"

LOTING | Ajax speelt in toernooi om KNVB-beker tegen KKD-club

AZ in Johan Cruijff Arena zonder absolute smaakmaker tegen Ajax

Míchel Sánchez kan tegen AZ weer beschikken over ervaren Ajacied

Valentijn Driessen wijst naar Ajax-PSV: "Hij zakte weer door het ijs"

Davy Klaassen looft Ajacied: "Dan zie je pas hoe goed hij is"

"Tolu moet harder werken, fitter worden, fanatieker druk zetten"

Wijffels wijst naar wapen in titelstrijd: "Ajax spant de kroon"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws