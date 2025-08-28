AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Lees over het eerste elftal van Ajax

Loting Champions League: Ajax onder meer naar Engeland en Spanje

Amber
bron: Ajax1
Bertrand Traoré, Wout Weghorst en Youri Regeer bij Ajax
Bertrand Traoré, Wout Weghorst en Youri Regeer bij Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax weet waar het aan toe is in de competitiefase van de Champions League. De Amsterdammers nemen het onder meer op tegen de vorige Champions League-finalist, Inter, en Benfica.

In Monaco vond donderdagavond de loting voor de hoofdfase van het miljardenbal. Ajax zat bij de loting in Pot 3. De ploeg van John Heitinga speelt vier thuiswedstrijden, tegen Inter, Benfica, Olympiacos en Galatasaray. De Amsterdammers gaan daarnaast op bezoek bij Chelsea, Villarreal, Olympique Marseille en Qarabag.

Het speelschema wordt zaterdag bekend. De top acht van de competitiefase plaatst zich rechtstreeks voor de knock-outfase van de Champions League. De teams die eindigen op plek negen tot en met 24 spelen play-offs, terwijl de onderste twaalf clubs worden uitgeschakeld.

Loting Ajax: Chelsea (uit), Inter (thuis), Benfica (thuis), Villarreal (uit), Olympique Marseille (uit), Olympiacos (thuis), Galatasaray (thuis), Qarabag (uit). 

Speelronde 1: 16-18 september 2025
Speelronde 2: 30 september-1 oktober 2025
Speelronde 3: 21-22 oktober 2025
Speelronde 4: 4-5 november 2025
Speelronde 5: 25-26 november 2025
Speelronde 6: 9-10 december 2025
Speelronde 7: 20-21 januari 2026
Speelronde 8: 28 januari 2026

Het laatste Ajax Nieuws Champions League
