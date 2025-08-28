Loting Champions League: Ajax onder meer naar Engeland en Spanje

Ajax weet waar het aan toe is in de competitiefase van de Champions League. De Amsterdammers nemen het onder meer op tegen de vorige Champions League-finalist, Inter, en Benfica.

In Monaco vond donderdagavond de loting voor de hoofdfase van het miljardenbal. Ajax zat bij de loting in Pot 3. De ploeg van John Heitinga speelt vier thuiswedstrijden, tegen Inter, Benfica, Olympiacos en Galatasaray. De Amsterdammers gaan daarnaast op bezoek bij Chelsea, Villarreal, Olympique Marseille en Qarabag.

Het speelschema wordt zaterdag bekend. De top acht van de competitiefase plaatst zich rechtstreeks voor de knock-outfase van de Champions League. De teams die eindigen op plek negen tot en met 24 spelen play-offs, terwijl de onderste twaalf clubs worden uitgeschakeld.

Loting Ajax: Chelsea (uit), Inter (thuis), Benfica (thuis), Villarreal (uit), Olympique Marseille (uit), Olympiacos (thuis), Galatasaray (thuis), Qarabag (uit).

Speelronde 1: 16-18 september 2025

Speelronde 2: 30 september-1 oktober 2025

Speelronde 3: 21-22 oktober 2025

Speelronde 4: 4-5 november 2025

Speelronde 5: 25-26 november 2025

Speelronde 6: 9-10 december 2025

Speelronde 7: 20-21 januari 2026

Speelronde 8: 28 januari 2026