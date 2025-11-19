'Louis van Gaal bleek te duur': "Succes met goedkopere keuze"

De Rode Duivels plaatsten zich dinsdagavond voor het WK 2026, waardoor bondscoach Rudi Garcia zijn belangrijkste doel heeft bereikt. Toch stond de Fransman de afgelopen dagen volop ter discussie. Volgens Het Laatste Nieuws was Garcia bovendien niet de eerste keuze van sportief directeur Vincent Mannaert. Onder de alternatieven die werden overwogen, bevond zich zelfs Louis van Gaal.

Garcia werd uiteindelijk aangesteld, maar Mannaert had meerdere pistes lopen. Zo zouden er gesprekken zijn geweest met Sergio Conceição en werd ook Xavi Hernández gepolst. Beide opties strandden echter voordat het echt concreet werd, waardoor de KBVB verder moest zoeken naar een geschikte kandidaat.

Uit informatie van Het Laatste Nieuws blijkt dat vooral één naam bovenaan de lijst stond: Louis van Gaal. De Nederlandse trainer gold volgens de krant als absolute topkandidaat. Mannaert nam contact op om zijn interesse te peilen, maar al snel werd duidelijk dat de financiële voorwaarden niet haalbaar waren voor de bond.

Toen de onderhandelingen daardoor geen vervolg kregen, reageerde Van Gaal volgens de krant op kenmerkende wijze. Hij bleek simpelweg te duur. Waarop Van Gaal, zoals alleen hij dat kan, nog liet weten: "Dan wens ik jullie veel succes met jullie goedkopere keuze."