Louis van Gaal haalt hard uit: "Het slaat echt nergens op"

De uitspraken van Rob Jansen over Danny Blind zijn ook Louis ten Gaal ten oren gekomen. Blind werd 'het grootste gezwel' binnen Ajax genoemd. Van Gaal kan zich daar boos over maken.

"Danny Blind is een van de grootste factoren van de shit bij Ajax, omdat hij altijd manipuleert en beïnvloedt. Hij is de man die Louis van Gaal en Marijn Beuker iedere dag beïnvloedde", zei Jansen onlangs nog bij de podcast KieftJansenEgmondGijp over Blind.

Van Gaal reageert rustig op hetgeen Jansen heeft gezegd. "Dat mag hij zeggen, maar het slaat echt nergens op", zei hij bij de NOS. Van Gaal was aanwezig bij de boekpresentatie van Tijjani Babangida, waar hij verder niks kwijt wilde over de zaak.