AD Voetbalpodcast
Inan: "Weet zeker dat hij de nieuwe technisch directeur kiest"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Louis van Gaal haalt hard uit: "Het slaat echt nergens op"

Rik Engelbertink
bron: NOS
Louis van Gaal
Louis van Gaal Foto: © BSR Agency

De uitspraken van Rob Jansen over Danny Blind zijn ook Louis ten Gaal ten oren gekomen. Blind werd 'het grootste gezwel' binnen Ajax genoemd. Van Gaal kan zich daar boos over maken.

"Danny Blind is een van de grootste factoren van de shit bij Ajax, omdat hij altijd manipuleert en beïnvloedt. Hij is de man die Louis van Gaal en Marijn Beuker iedere dag beïnvloedde", zei Jansen onlangs nog bij de podcast KieftJansenEgmondGijp over Blind.

Van Gaal reageert rustig op hetgeen Jansen heeft gezegd. "Dat mag hij zeggen, maar het slaat echt nergens op", zei hij bij de NOS. Van Gaal was aanwezig bij de boekpresentatie van Tijjani Babangida, waar hij verder niks kwijt wilde over de zaak.

Gerelateerd:
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax

Damian van der Vaart dicht bij doorbraak? "Hij kan nu al in Ajax 1"

0
James Mc Connell in de Grolsch Veste

McConnell terug naar Engeland? "Ze zijn op zoek naar nieuwe 6"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Danny Blind Louis van Gaal
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordi Cruijff

'Jordi Cruijff in beeld bij Ajax': "Weer een romantische keuze"

0
Peter Bosz

Peter Bosz spoedig naar Ajax? "Zijn contract bij PSV loopt af"

0
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"

0
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd